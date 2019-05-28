КП Беларусь
ЕРИП будет распознавать пользователей по голосу и лицу
Уже в этом году!
ЕРИП будет распознавать пользователей по голосу и лицу. Фото: ЕРИП
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О том, что ЕРИП планирует использовать биометрическую идентификацию, сообщает ctv.by. При этом классический вариант идентификации по паролям тоже останется. При этом биометрическая идентификация будет включать в себя так называемую проверку живости. Это означает, что злоумышленники не смогут, например, зайти в ваш аккаунт ЕРИП по вашей фотографии.
Ожидается, что система заработает уже в этом году.