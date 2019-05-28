Поступило сообщение о минировании Нацбанка

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Сообщение о минировании центрального здания Нацбанка поступило днем во вторник, 28 мая.

- В настоящий момент на месте происшествия работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, - комментирует Следственный комитет.

- В настоящий момент сотрудники милиции совместно с сотрудниками службы безопасности проводят комплекс мероприятий, направленных на определение уровня защищенности банка от противоправных посягательств, - сказано в Твиттере ГУВД Мингорисполкома.

Что именно случилось и есть ли реальная опасность, пока выясняется.