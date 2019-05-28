КП Беларусь
Поступило сообщение о минировании Нацбанка
Обстоятельства выясняются
Поступило сообщение о минировании НацбанкаФото: Дарья ПУТЕЙКО
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Сообщение о минировании центрального здания Нацбанка поступило днем во вторник, 28 мая.
- В настоящий момент на месте происшествия работают саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, - комментирует Следственный комитет.
- В настоящий момент сотрудники милиции совместно с сотрудниками службы безопасности проводят комплекс мероприятий, направленных на определение уровня защищенности банка от противоправных посягательств, - сказано в Твиттере ГУВД Мингорисполкома.
Что именно случилось и есть ли реальная опасность, пока выясняется.