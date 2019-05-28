На встрече выпускников о голову официанта разбили тарелку

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В одном из минских ресторанов прошла встреча однокурсников. Конечно, не обошлось без алкоголя. Судя по всему, он и сыграл злую шутку с одним из участников встречи. В один момент тот подошел к барной стойке и закурил. Сотрудники сказали мужчине, что курить в помещении запрещено. В ответ мужчина схватил тарелку - и швырнул ее в голову 19-летнему официанту. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, молодой человек получил легкие телесные повреждения, а действия злоумышленника сейчас оценивает Следственный комитет.