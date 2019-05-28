Ревнивая супруга ударила мужа ножом в сердце

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Трагедия разыгралась на днях в деревне неподалеку от Бреста. Женщина вызвала "скорую", сообщив, что ее муж получил ранение в сердце. Поначалу она заявляла, что мужчина сам воткнул в себя нож. Однако оперативники выяснили, что в его смерти виновна женщина.

- Выяснилось, что семейная пара в тот день находилась на дне рождения матери погибшего, где употребляла спиртное. После праздника мужчина ушел домой, вскоре следом за ним направилась и супруга. Позже между ними произошел словесный конфликт на фоне ревности, в ходе которого жена, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, схватила кухонный нож и нанесла один удар супругу в область сердца, - цитирует vb.by официального представителя УВД Брестского облисполкома Анну Иващенко.

Супруги были женаты 25 лет. Возбуждено уголовное дело.