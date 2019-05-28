В озере под Новополоцком обнаружили озеро мертвой рыбы

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Тревогу забили жители деревни Азино в Полоцком районе. Они обнаружили на озере Званое большое количество мертвой рыбы. Как сообщает gorod214.by, за дело уже взялась Полоцкая межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира. Специалисты установили, что техногенного воздействия на водоем не было, слива опасных веществ - тоже. Одна из версий - недостаток кислорода в воде. Но с окончательной причиной гибели рыбы эксперты еще не определились.

- Обычно проблемы на нем зимой случаются, когда рыбе кислорода не хватает. Тогда мы с местным населением проруби во льду делаем. Но чтобы летом! Такого лет 10 последних не было. Что произошло сейчас - непонятно. Взяли пробы рыбы, воды. Есть подозрение на пониженное содержание кислорода в воде, - говорит председатель Азинского сельсовета Николай Мягчило.