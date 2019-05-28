Брестчанка убиралась в квартире и нашла старинное австрийское ружье

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Неожиданной находкой обернулась уборка в доме для пожилой брестчанки. Женщина решила навести порядок в кладовке и нашла ружье первой половины XX века!

Как сообщает belta.by, женщина рассказала милиции, что оружие могло принадлежать ее мужу, который умер в прошлом году.

- В ходе баллистической экспертизы специалист пришел к выводу, что оружие является двуствольным охотничьим ружьем 16-го калибра. Оно изготовлено в первой половине XX века в австрийском городе Ферлах. Установить марку и модель ружья не удалось из-за отсутствия информации о нем в справочных источниках, - рассказала официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.