2019-05-28T17:46:07+03:00
Общество
КП Беларусь

Фотофакт: как будет выглядеть памятник Гедимину

Он будет установлен в городе Лида
Яна ПТИЧКИНА
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Вот как будет выглядеть памятник Гедимину. ФОТО: symbal.byВот как будет выглядеть памятник Гедимину. ФОТО: symbal.by
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О том, что в Республиканском монументальном совете одобрили модель памятника князю Гедимину, на своей страничке в фейсбуке рассказал symbal.by. Нынешняя модель вылеплена из глины, но впоследствии ее отольют в бронзе.

Открыть памятник планируется 7 сентября 2019 года в день города в Лиде. В этот же день откроется и вторая башня Лидского замка. Памятник появится в городе благодаря инициативе Лидского райисполкома.

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