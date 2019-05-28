Фотофакт: как будет выглядеть памятник Гедимину

Изменить размер текста: A A

О том, что в Республиканском монументальном совете одобрили модель памятника князю Гедимину, на своей страничке в фейсбуке рассказал symbal.by. Нынешняя модель вылеплена из глины, но впоследствии ее отольют в бронзе.

Открыть памятник планируется 7 сентября 2019 года в день города в Лиде. В этот же день откроется и вторая башня Лидского замка. Памятник появится в городе благодаря инициативе Лидского райисполкома.