Гомельская милиция нашла бывшему зеку, который жил в лесу в шалаше, общежитие и работу

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Освободившимся из тюрем и колоний тяжело устроится на работу, констатируют в УВД Гомельского облисполкома. А многим трудно найти даже жилье. В милиции рассказали об особенном случае: 44-летний гомельчанин освободился прошлой осенью из СИЗО и поселился в лесу в шалаше. Смастерил себе обеденный стол, на землю положил старые матрацы, над которыми сложил вигвам из ковров. Когда правоохранители приехали к пристанищу бывшего зека, увидели там и костер для приготовления еды.

Мужчина объяснил, что паспорта у него нет, устроиться на работу никуда не может, восстановить документы - нет денег, постоянного жилья тоже нет, вот и приходится жить в лесу.

- Прокуратура области в тот же день проинформировала горисполком о необходимости оказания помощи. Мужчине дали общежитие в коммунальном предприятии «Советское», помогли оформить паспорт, объяснили, что он может получить психологическую и гуманитарную помощь, - рассказали в УВД.

В таком шалаше в лесу жил мужчина. Фото: УВД

Был и такой случай: мужчина вернулся из колонии после 11 лет заключения. Его единственный близкий родственник - сводная сестра - живет в Израиле, а у самого мужчины жилья никакого нет. Последнее место его регистрации - общежитие по месту учебы.

По ходатайству милиции бывшего зека поселили в общежитии, а в работе дворником предприятие, куда мужчину отправили от биржи труда, ему отказали с формулировкой «несоответствие квалификации». И только при содействии районного отдела внутренних дел мужчину все же взяли на работу.