СК возбудил уголовное дело из-за лжеминирования Нацбанка в Минске

Неизвестный прислал сообщение о минировании на и-мейл Нацбанка. Фото: pixabay.com.

Сообщение об опасности поступило на электронную почту

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«Комсомолка» ранее сообщала о «минировании» здания Нацбанка во вторник, 28 мая. И вот стало известно о развитии событий.

Напомним, сообщение об опасности поступило на официальный и-мейл финучреждения. О «минировании» Нацбанка сообщал по электронной почти неизвестный. В срочном порядке к зданию Национального банка выехал саперно-пиротехнический отряд, а также сотрудники следственно-оперативной группы.

– Специалисты тщательно осмотрели место ЧП. Взрывного устройства в здании найдено не было. В итоге факт ложного сообщения о минировании здания Нацбанка в столице послужил основанием, чтобы возбудить уголовное дело, – сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram.

Таким образом, Ленинский райотдел СК столицы завел уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Сейчас идут поиски злоумышленника, продолжаются неотложные следственные действия.