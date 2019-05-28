СК возбудил уголовное дело из-за лжеминирования Нацбанка в Минске
«Комсомолка» ранее сообщала о «минировании» здания Нацбанка во вторник, 28 мая. И вот стало известно о развитии событий.
Напомним, сообщение об опасности поступило на официальный и-мейл финучреждения. О «минировании» Нацбанка сообщал по электронной почти неизвестный. В срочном порядке к зданию Национального банка выехал саперно-пиротехнический отряд, а также сотрудники следственно-оперативной группы.
– Специалисты тщательно осмотрели место ЧП. Взрывного устройства в здании найдено не было. В итоге факт ложного сообщения о минировании здания Нацбанка в столице послужил основанием, чтобы возбудить уголовное дело, – сообщает пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram.
Таким образом, Ленинский райотдел СК столицы завел уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. Сейчас идут поиски злоумышленника, продолжаются неотложные следственные действия.
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