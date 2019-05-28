Пока пинчанин парился в бане, знакомый украл у него золотые украшения стоимостью 3000 рублей

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Неприятный инцидент произошел на днях в Пинском районе, сообщают в УВД Брестского облисполкома.

28-летний горожанин пригласил попариться в собственной бане за городом компанию друзей. Молодые люди отдыхали, пили алкоголь, а когда пришло время идти в парилку, хозяин снял с себя золотые цепочку с крестиком, браслет-бижутерию и положил их в свои кроссовки.

Однако через какое-то время мужчина увидел, что украшений на месте уже нет. Он стал спрашивать товарищей, не видели ли они его драгоценности, но те только недоумевали, мол не видели и не брали золото…

О пропаже ценностей пинчанин решил заявить в правоохранительные органы.

– Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность вора. Им оказался житель Пинска, один из «банной компании». Молодой человек, 1999 года рождения, нигде не работает, ранее был неоднократно судим. В милиции он рассказал, что во время застолья и употребления алкоголя не единожды оставался в предбаннике один, увидев «безхозные» украшения, забрал их себе, – выяснили в Пинском РОВД.

Драгоценности были возвращены владельцу, против злоумышленника возбуждено уголовное дело.