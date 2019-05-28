2019-05-28T19:32:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Беларуси массово гибнет рыба. В чем причина?

Госинспекция сообщает о рыбных заморах в трех областях республики
Надежда БУТОВИЧ
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Заморы могут происходить из-за нехватки кислорода в воде или из-за отравления водоемов химикатами. Фото: gosinspekciya.gov.by.Заморы могут происходить из-за нехватки кислорода в воде или из-за отравления водоемов химикатами. Фото: gosinspekciya.gov.by.
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«Комсомолка» ранее сообщала о массовой гибели рыб в Полоцком районе, где на озеро Званном рядом с деревней Азино местные жители обнаружили тонны мертвых особей.

И вот в Госинспекции охраны животного и растительного мира сообщают, что данное происшествие, увы, не единично. В трех областях Беларуси очевидцы и госинспекторы сообщают о массовом рыбном заморе.

– Зафиксирована гибель рыбы в водоемах на Витебщине, Могилевшине и Минщине. Так в озеро мертвой рыба превратился водоем Званное Полоцкого района, замор произошел на мелиорированном участке реки Поточанки Докшицкого района, аналогичная ситуация фиксируется на водоеме рядом с деревней Трилесино Дрибинского района, Дзержинском водохранилище и на канале близ деревни Ялча Червенского района. Выяснением причин массовой гибели рыбы занимаются компетентные органы, – сообщили в пресс-службе Госинспекции.

Везде, где фиксируется мор рыбы специалисты берут пробы воды, погибшую рыбу изымают для ветсанэкспертизы.

– Анализы будут готовы через несколько дней, пока же происходит сбор погибшей рыбы для утилизации, – уточнили природоохранники.

Сообщается, что в отдельных случаях по факту заморов у специалистов Госинспекции есть подозрения, что причиной ЧП стали сельхозработы, проведенные близ водоемов. Поэтому на некоторых участках работают также правоохранители.

В Докшицком районе рядом с речкой, где погибла рыба, нашли выжженный "ядами" участок земли и растительности. Фото: gosinspekciya.gov.by.

В Докшицком районе рядом с речкой, где погибла рыба, нашли выжженный "ядами" участок земли и растительности. Фото: gosinspekciya.gov.by.

– Например, в Докшицком районе на берегу реки Поточанки инспекторы нашли участок выжженной химикатами травы и порыжевшие деревья, есть основания полагать, что здесь произошел слив в воду каких-то химикатов, – прокомментировали в Госинспекции.

Напомним, Водный кодекс запрещает применением удобрений и химических средств защиты растений на 10-метровом расстоянии по горизонтали береговой линии водоемов.

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