2019-05-28T20:11:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно студент-иностранец одолжил у знакомого ноутбук и сдал его в ломбард

Теперь ему грозит уголовная статья
Надежда БУТОВИЧ
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Студент попросил ноутбук для учебы, а сам сдал его и получил деньги. Фото: pixabay.com.Студент попросил ноутбук для учебы, а сам сдал его и получил деньги. Фото: pixabay.com.
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Цену дружбе и землячеству на днях узнал в Гродно студент из Туркменистана, сообщают в УВД Гродненского облисполкома.

К 22-летнему студенту обратился с просьбой его соотечественник из Туркменистана. Друг попросил одолжить ноутбук «НР», чтобы сделать на компьютере пару университетских заданий. А так как парни учатся в одном вузе, проживают в одном общежитии – у студента-иностранца не было сомнений, что знакомый вскоре вернет ему ноутбук.

Но прошла неделя, а возвращать ноут владельцу должник и не собирался. И тогда туркменскому студенту пришлось обратиться в милицию.

– В ходе следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что обвиняемый даже и не собирался заниматься «научной деятельностью». Взяв ноутбук он отнес чужую технику в ломбард, за что выручил 450 белорусских рублей. Владельца он долгое время кормил обещаниями, что вот-вот вернет портативный компьютер, но делать этого вовсе не собирался, – сообщили в пресс-службе УВД.

Сейчас ноутбук изъят из ломбарда, а против злоумышленника возбуждено уголовное дело за присвоение чужого имущества.

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