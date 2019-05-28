Лукашенко: «Отношения с Казахстаном всегда будут хорошими»

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В резиденции «Акорда» в Казахстане во вторник, 28 мая, прошла встреча между главой Беларуси Александром Лукашенко и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В разговоре с Токаевым белорусский президент подчеркнул, что отношения между странами всегда будут хорошими и добрыми. И пояснил, что несомненно есть векторы, в сторону которых, взаимосотрудничество стран может направляться.

Также Лукашенко поддержал президента Казахстана в вопросе предстоящих выборов лидера страны: «Решение идти на выборы правильное. Людям нужна определенность, легитимность президента».

Пожелав успеха в предстоящей кампании, лидер Беларуси подытожил: «Казахстанцы очень умные люди. Они уже во всем разобрались».

Токаев в ответ сообщил об искреннем уважении, которые в Казахстане чувствуют к Александру Лукашенко. «Отмечаем ваши успехи и радуемся им», – признался он.

Также в этот день Александр Лукашенко встретился с Нурсултаном Назарбаевым. Он поблагодарил первого президента Казахстана за уважение к белорусам: «Это не только моя заслуга, это ваши любовь и отношение к моему народу. Рад, что вам нравится Беларусь. Мы тоже к вашим услугам – в любое время приезжайте, буду вас ждать».

На встрече белорусский лидер вновь подчеркнул дружественность во взаимоотношениях обоих государств и похвалил способ, которым Назарбаев покинул президентский пост: «Бури не нужны. Нам их подкинут извне, если нужно».

Назарбаев вручил Лукашенко орден «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев». Фото: belta.by.

В свою очередь экс-президент Казахстана, вручая Лукашенко госнаграду – орден «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» в честь 25-летия идеи о евразийской интеграции и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС, пояснил: «Все это время мы были инициаторами всех интеграционных процессов, воевали за это всегда вдвоем. Хочу вам сказать: Назарбаев – это ваш самый лучший друг! Всегда буду ждать с готовностью помочь и поддержать по любому направлению».

В конце встречи, которая проходила в теплом, дружественном ключе, лидеры стран договорились об отдельном визите в Казахстан в 2019 году.