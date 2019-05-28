Госинспекция: 56-летний лесоруб спилил незаконно почти сто кубометров леса, нанесенный ущерб около $5 тысяч

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В Госинспекции охраны животного и разительного мира сообщают о задержании жителя Столбцов. 56-летнего мужчину и нескольких его помощников госинспекторы обнаружили в лесу рядом с деревней Казейки в Столбцовском районе.

Нелегальный лесоруб около 3 дней самолично хозяйничал в лесном массиве. За это время злоумышленник, орудуя бензопилой, повалил около ста кубометров леса – преимущественно сосны и березы. Поваленные деревья нелегальные дровосеки очищали о веток, а бревна грузили в ЗИЛ столбчанина.

– В милиции мужчина рассказал, что незаконную валку леса организовал для заработка. Древесину рубили на заказ: кому-то нужны были дрова, кому-то – доски, – пояснили в Госинспекции.

За три дня, которые лесорубы-нелегалы провели в лесных угодьях они спилили 242 дерева. Объем поваленного леса составил 98 кубометров. Стоимость заготовленной нарушителями древесины превысила 1000 белорусских рублей, а урон, причиненный природе, в десять раз больше – около 10,2 тысячи рублей. После суда задержанный возместит и будущий штраф, и эти суммы ущерба.