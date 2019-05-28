В Слониме ведущий специалист банка украла с карточки клиентки 6000 рублей

Знакомая отдала подруге из банка карточку, а она снимала с нее деньги для себя. Фото: pixabay.com.

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В пресс-службе Комитета госконтроля сообщают о нечестной на руку банковской сотруднице, которая обманула знакомую и нанесла ущерб финучреждению.

В преступлении обвиняется ведущая специалист одного из банков в Слониме. В 2017 году женщина завладела кредитной карточкой клиентки банка: знакомая передала ей и «пластик», и пин-код, попросив закрыть кредитный счет. Но женщина счет закрывать не стала, оставив карту себе, а через пару месяцев воспользовалась кредиткой и сняла наличные на свои нужды.

– В итоге банковская работница завладела суммой, превышающей 6 тысяч рублей, – пояснили в КГК. – Факт обогащения благодаря служебному положению раскрыли сотрудники Слонимской межрайонной финмилиции и райотдела СК, проверяя информацию о хищении средств экс-работницей банка, находившейся с некоторого времени в поле зрения правоохранителей.

Почему о мошенничестве не стало известно раньше? Когда клиентке банка приходили на телефон уведомления о снятии наличности и просрочке по кредитной карте, эта банковская работница врала знакомой, что СМС – всего лишь сбой в системе. Кроме того, мошенница также уговорила эту знакомую на открытие «выплаченного» кредита и одолжить снятые с карты деньги «на бизнес».

Ущерб нанесенный банку превысил 6000 рублей. Против виновницы завели уголовное дело, она находится под стражей.