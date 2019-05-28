2019-05-28T22:11:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Слониме ведущий специалист банка украла с карточки клиентки 6000 рублей

Ее заключили под стражу
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Знакомая отдала подруге из банка карточку, а она снимала с нее деньги для себя. Фото: pixabay.com.Знакомая отдала подруге из банка карточку, а она снимала с нее деньги для себя. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В пресс-службе Комитета госконтроля сообщают о нечестной на руку банковской сотруднице, которая обманула знакомую и нанесла ущерб финучреждению.

В преступлении обвиняется ведущая специалист одного из банков в Слониме. В 2017 году женщина завладела кредитной карточкой клиентки банка: знакомая передала ей и «пластик», и пин-код, попросив закрыть кредитный счет. Но женщина счет закрывать не стала, оставив карту себе, а через пару месяцев воспользовалась кредиткой и сняла наличные на свои нужды.

– В итоге банковская работница завладела суммой, превышающей 6 тысяч рублей, – пояснили в КГК. – Факт обогащения благодаря служебному положению раскрыли сотрудники Слонимской межрайонной финмилиции и райотдела СК, проверяя информацию о хищении средств экс-работницей банка, находившейся с некоторого времени в поле зрения правоохранителей.

Почему о мошенничестве не стало известно раньше? Когда клиентке банка приходили на телефон уведомления о снятии наличности и просрочке по кредитной карте, эта банковская работница врала знакомой, что СМС – всего лишь сбой в системе. Кроме того, мошенница также уговорила эту знакомую на открытие «выплаченного» кредита и одолжить снятые с карты деньги «на бизнес».

Ущерб нанесенный банку превысил 6000 рублей. Против виновницы завели уголовное дело, она находится под стражей.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госинспекция: 56-летний лесоруб спилил незаконно почти сто кубометров леса, нанесенный ущерб около $5 тысяч
Лукашенко: «Отношения с Казахстаном всегда будут хорошими»
В Гродно студент-иностранец одолжил у знакомого ноутбук и сдал его в ломбард
В Беларуси массово гибнет рыба. В чем причина?
Пока пинчанин парился в бане, знакомый украл у него золотые украшения стоимостью 3000 рублей
СК возбудил уголовное дело из-за лжеминирования Нацбанка в Минске
Гомельская милиция нашла бывшему зеку, который жил в лесу в шалаше, общежитие и работу
Фотофакт: как будет выглядеть памятник Гедимину
Брестчанка убиралась в квартире и нашла старинное австрийское ружье
Под Новополоцком обнаружили озеро мертвой рыбы
Работники МЧС спасли ласточку, которая билась в окне
Ревнивая супруга ударила мужа ножом в сердце
На встрече выпускников о голову официанта разбили тарелку
Поступило сообщение о минировании Нацбанка
ЕРИП будет распознавать пользователей по голосу и лицу
В Витебский зоопарк принесли лисенка, он оказался бешеным
На пожаре в Лидском районе погибло 20 свиней и 12 поросят
Мама убитого в Лепеле мальчика училась на психолога и нигде не работала