2019-05-29T10:02:04+03:00
Общество
КП Беларусь

29 мая в минских школах, гимназиях и лицеях прозвенит последний звонок

В других белорусских школах это мероприятие пройдет 30 мая
Сергей ДЕМИДОВ
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29 мая в минских школах, гимназиях и лицеях прозвенит последний звонок.29 мая в минских школах, гимназиях и лицеях прозвенит последний звонок.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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29 мая для минских учащихся, оканчивающих 9 и 11 классы, прозвенит последний звонок. Торжественные линейки пройдут в минских школах, гимназиях и лицеях.

В этот день в минских магазинах запрещено продавать спиртные напитки, о чем было сообщено заранее.

Вскоре выпускники будут сдавать ЦТ и определяться с выбором вуза.

Напомним, 30 мая - 20-я годовщина трагедии, которая случилась возле станции метро «Немига», где было задавлено 53 человека, более 150 получили травмы.

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30 мая 1999 года, в день Святой Троицы возле станции метро «Немига» погибли 53 человека. Почему одни умерли, а другие выжили и какая помощь нужна сегодня - в интервью "Комсомолки" (продолжение здесь).

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