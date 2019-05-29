29 мая в минских школах, гимназиях и лицеях прозвенит последний звонок. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В других белорусских школах это мероприятие пройдет 30 мая

Изменить размер текста: A A

29 мая для минских учащихся, оканчивающих 9 и 11 классы, прозвенит последний звонок. Торжественные линейки пройдут в минских школах, гимназиях и лицеях.

В этот день в минских магазинах запрещено продавать спиртные напитки, о чем было сообщено заранее.

Вскоре выпускники будут сдавать ЦТ и определяться с выбором вуза.

Напомним, 30 мая - 20-я годовщина трагедии, которая случилась возле станции метро «Немига», где было задавлено 53 человека, более 150 получили травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Некоторые родители переселялись ближе к кладбищу, чтобы быть рядом с детьми»: трагедии на Немиге 20 лет…

30 мая 1999 года, в день Святой Троицы возле станции метро «Немига» погибли 53 человека. Почему одни умерли, а другие выжили и какая помощь нужна сегодня - в интервью "Комсомолки" (продолжение здесь).