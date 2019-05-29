В Витебске молодой мужчина разбился насмерть, упав с высотки. Фото: архив "КП".

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Жуткое ЧП случилось днем 28 мая в Витебске.

Молодой мужчина упал с высотки и от полученных травм скончался на месте, сообщает УВД Витебского облисполкома.

Подробности трагедии сейчас выясняются.

Тело молодого человека обнаружили возле высотки на улице Черняховского.

Прорабатываются все версии произошедшего, не исключая и самоубийство.