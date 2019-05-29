КП Беларусь
В Витебске молодой мужчина разбился насмерть, упав с высотки
Трагедия произошла днем 28 мая
В Витебске молодой мужчина разбился насмерть, упав с высотки. Фото: архив "КП".
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Жуткое ЧП случилось днем 28 мая в Витебске.
Молодой мужчина упал с высотки и от полученных травм скончался на месте, сообщает УВД Витебского облисполкома.
Подробности трагедии сейчас выясняются.
Тело молодого человека обнаружили возле высотки на улице Черняховского.
Прорабатываются все версии произошедшего, не исключая и самоубийство.