29 мая в Беларуси ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

Об опасности предупреждает МЧС и синоптики

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О возможной непогоде предупредил в своем фейсбуке официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.

Подтверждают информацию и синоптики, сообщив, что с 12 до 18 часов 29 мая на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду.

Кроме того, в отдельных районах ожидается град.