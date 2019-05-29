КП Беларусь
29 мая в Беларуси ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер
Об опасности предупреждает МЧС и синоптики
29 мая в Беларуси ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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О возможной непогоде предупредил в своем фейсбуке официальный представитель МЧС Виталий Новицкий.
Подтверждают информацию и синоптики, сообщив, что с 12 до 18 часов 29 мая на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду.
Кроме того, в отдельных районах ожидается град.