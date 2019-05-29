КП Беларусь
В Толочинском районе на пожаре сгорела женщина
Трагедия случилась рано утром 29 мая
В Толочинском районе на пожаре сгорела женщина. Фото: 112.by.
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Сообщение о пожаре поступило в МЧС в пять утра 29 мая.
Пламя охватило жилой дом в деревне Запрудье Толочинского района.
Когда спасатели приехали на место ЧП, весь дом уже был в огне, обрушилась часть крыши.
В комнате на кровати обнаружен труп хозяйки дома, 1949 года рождения, сообщает vitebsk.mchs.gov.by.
Прорабатываются все возможные версии пожара, в том числе нарушение правил эксплуатации электрооборудования.