В Беларуси ввели изменения по тунеядцам

Теперь за достоверную информацию в базе тунеядцев будут нести персональную ответственность чиновники всех рангов

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Напомним, изначально в базу тунеядцев попало полмиллиона человек. Такую цифру озвучили в конце 2018 года.

Те белорусы, что имеют в собственности квартиры, но остались без работы без уважительных причин, с начала 2019 года должны платить по полному тарифу за горячую воду, а с октября - будут платить по экономически обоснованным тарифам за газо- и теплоснабжение.

Благодаря изменениям, внесенным в постановление Совета министров, в базу тунеядцев теперь не будут включать супругов тех, кто назначен на работу в межгосударственные органы, а также направленных на работу за границу атташе по вопросам обороны при посольстве Беларуси и их помощников, сообщает pravo.by.

Также в базу тунеядцев будет поступать информация о призванных на срочную военную службу.

Кроме того, изменения предусматривают теперь персональную ответственность чиновников за предоставление достоверной информации для формирования базы данных тунеядцев.