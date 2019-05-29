КП Беларусь
Лукашенко участвует в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане
Президент Беларуси прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом
Александр Лукашенко участвует в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. Фото: president.gov.by.
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Александр Лукашенко находится в Нур-Султане, где участвует в саммите ЕАЭС.
По прибытии во Дворец Независимости его поприветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает president.gov.by.
Вначале сделали общее фото лидеров стран, прибывших в столицу Казахстана.
Затем на заседании Высшего Евразийского экономического совета началось обсуждение насущных вопросов, включенных в повестку дня. Уточняется, что заседание состоялось как в узком, так и в расширенном составах.