2019-05-29T12:41:05+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко участвует в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане

Президент Беларуси прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом
Сергей ДЕМИДОВ
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Александр Лукашенко участвует в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. Фото: president.gov.by.Александр Лукашенко участвует в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане. Фото: president.gov.by.
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Александр Лукашенко находится в Нур-Султане, где участвует в саммите ЕАЭС.

По прибытии во Дворец Независимости его поприветствовал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает president.gov.by.

Вначале сделали общее фото лидеров стран, прибывших в столицу Казахстана.

Затем на заседании Высшего Евразийского экономического совета началось обсуждение насущных вопросов, включенных в повестку дня. Уточняется, что заседание состоялось как в узком, так и в расширенном составах.

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