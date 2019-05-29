Бурый медведь пометил хутор в Налибокской пуще

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Нежданный гость пожаловал на один из хуторов Налибокской пущи.

Бурый медведь появился неожиданно и попал в объектив фотоловушки, на кадрах видно, как он помечает территорию - чешется о деревянный столб, грызет его и царапает, сообщает tvr.by.

Сотрудники местной экоусадьбы, которые и установили видеокамеру, рассказали, что зачастую в фокусе камеры оказываются довольно занимательные и редкие моменты.

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