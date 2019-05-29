2019-05-29T14:26:18+03:00
Общество
КП Беларусь

Бурый медведь пометил хутор в Налибокской пуще

Огромного пушистого красавца словила фотоловушка [видео]
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
фото: кадр видео / Беларусь 1фото: кадр видео / Беларусь 1
Изменить размер текста:

Нежданный гость пожаловал на один из хуторов Налибокской пущи.

Бурый медведь появился неожиданно и попал в объектив фотоловушки, на кадрах видно, как он помечает территорию - чешется о деревянный столб, грызет его и царапает, сообщает tvr.by.

Сотрудники местной экоусадьбы, которые и установили видеокамеру, рассказали, что зачастую в фокусе камеры оказываются довольно занимательные и редкие моменты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Всего в 60-ти километрах от Минска можно найти настоящие лесные прерии. Корреспондент «Комсомолки» проехался по Налибокской пуще и советует нашим читателям сделать то же самое

Бурый медведь заглянул в одну из деревень.Источник: Беларусь 1

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Ушел из дома без денег, телефона и документов": в Минске разыскивают 46-летнего мужчину
За оскорбление в интернете белорусу грозит три года лишения свободы
Лукашенко участвует в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане
В Беларуси ввели изменения по тунеядцам
В Толочинском районе на пожаре сгорела женщина
29 мая в Беларуси ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер
Банк ВТБ (Беларусь) и Брестский облисполком подписали соглашение о льготном финансировании субъектов малого бизнеса
В Витебске молодой мужчина разбился насмерть, упав с высотки
29 мая в минских школах, гимназиях и лицеях прозвенит последний звонок
В Слониме ведущий специалист банка украла с карточки клиентки 6000 рублей
Госинспекция: 56-летний лесоруб спилил незаконно почти сто кубометров леса, нанесенный ущерб около $5 тысяч
Лукашенко: Отношения с Казахстаном всегда будут хорошими
В Гродно студент-иностранец одолжил у знакомого ноутбук и сдал его в ломбард
В Беларуси массово гибнет рыба. В чем причина?
Пока пинчанин парился в бане, знакомый украл у него золотые украшения стоимостью 3000 рублей
СК возбудил уголовное дело из-за лжеминирования Нацбанка в Минске
Гомельская милиция нашла бывшему зеку, который жил в лесу в шалаше, общежитие и работу
Фотофакт: как будет выглядеть памятник Гедимину
Брестчанка убиралась в квартире и нашла старинное австрийское ружье
Под Новополоцком обнаружили озеро мертвой рыбы
Работники МЧС спасли ласточку, которая билась в окне
Ревнивая супруга ударила мужа ножом в сердце
На встрече выпускников о голову официанта разбили тарелку
Поступило сообщение о минировании Нацбанка
ЕРИП будет распознавать пользователей по голосу и лицу
В Витебский зоопарк принесли лисенка, он оказался бешеным
На пожаре в Лидском районе погибло 20 свиней и 12 поросят
Мама убитого в Лепеле мальчика училась на психолога и нигде не работала