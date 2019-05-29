КП Беларусь
За оскорбление в интернете белорусу грозит три года лишения свободы
Мужчина подписался в интернете "Оля Иванова"
За оскорбление в интернете белорусу грозит три года лишения свободы.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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За комментарий в интернете можно получить три года лишения свободы.
Такого развития ситуации вряд ли ожидал 35-летний рабочий Витебского ЖРЭТа, который подписался в интернете «Оля Иванова».
Представители власти посчитали, что под статьей о строительстве в областном центре ледовой площадки и бассейна «Оля Иванова» оставила оскорбительный комментарий, и обратились в правоохранительные органы. А те вычислили комментатора.
Заведено уголовное дело по статье 369 УК (оскорбление представителя власти),сообщает vitebsk.mvd.gov.by.
История может закончиться для мужчины тремя годами лишения свободы.