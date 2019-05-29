2019-05-29T14:08:28+03:00
Происшествия
КП Беларусь

"Ушел из дома без денег, телефона и документов": в Минске разыскивают 46-летнего мужчину

Пропавший ушел из дома рано утром 28 мая
Сергей ДЕМИДОВ
Поделиться:
"Ушел из дома без денег, телефона и документов": в Минске разыскивают 46-летнего мужчину."Ушел из дома без денег, телефона и документов": в Минске разыскивают 46-летнего мужчину.
Изменить размер текста:

Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщает, что Гусаковский Сергей Михайлович 28 мая около 7 утра ушел из дома и о его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Рост пропавшего 182 сантиметра, мужчина плотного телосложения, глаза карие.

У него шрам на левом веке и под нижней губой, после травмы не работает левая рука.

Известно, что мужчина ушел из дома без денег, мобильного телефона и документов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
За оскорбление в интернете белорусу грозит три года лишения свободы
Бурый медведь пометил хутор в Налибокской пуще
Лукашенко участвует в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане
В Беларуси ввели изменения по тунеядцам
В Толочинском районе на пожаре сгорела женщина
29 мая в Беларуси ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер
Банк ВТБ (Беларусь) и Брестский облисполком подписали соглашение о льготном финансировании субъектов малого бизнеса
В Витебске молодой мужчина разбился насмерть, упав с высотки
29 мая в минских школах, гимназиях и лицеях прозвенит последний звонок
В Слониме ведущий специалист банка украла с карточки клиентки 6000 рублей
Госинспекция: 56-летний лесоруб спилил незаконно почти сто кубометров леса, нанесенный ущерб около $5 тысяч
Лукашенко: Отношения с Казахстаном всегда будут хорошими
В Гродно студент-иностранец одолжил у знакомого ноутбук и сдал его в ломбард
В Беларуси массово гибнет рыба. В чем причина?
Пока пинчанин парился в бане, знакомый украл у него золотые украшения стоимостью 3000 рублей
СК возбудил уголовное дело из-за лжеминирования Нацбанка в Минске
Гомельская милиция нашла бывшему зеку, который жил в лесу в шалаше, общежитие и работу
Фотофакт: как будет выглядеть памятник Гедимину
Брестчанка убиралась в квартире и нашла старинное австрийское ружье
Под Новополоцком обнаружили озеро мертвой рыбы
Работники МЧС спасли ласточку, которая билась в окне
Ревнивая супруга ударила мужа ножом в сердце
На встрече выпускников о голову официанта разбили тарелку
Поступило сообщение о минировании Нацбанка
ЕРИП будет распознавать пользователей по голосу и лицу
В Витебский зоопарк принесли лисенка, он оказался бешеным
На пожаре в Лидском районе погибло 20 свиней и 12 поросят
Мама убитого в Лепеле мальчика училась на психолога и нигде не работала