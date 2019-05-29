"Ушел из дома без денег, телефона и документов": в Минске разыскивают 46-летнего мужчину.

Изменить размер текста: A A

Поисково-спасательный отряд «Ангел» сообщает, что Гусаковский Сергей Михайлович 28 мая около 7 утра ушел из дома и о его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Рост пропавшего 182 сантиметра, мужчина плотного телосложения, глаза карие.

У него шрам на левом веке и под нижней губой, после травмы не работает левая рука.

Известно, что мужчина ушел из дома без денег, мобильного телефона и документов.