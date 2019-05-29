Пропали не в первый раз: в Минске разыскивают двух 11-летних девочек
11-летние Ульяна Анищенко и Екатерина Новикова уже уходили из дома в конце зимы и начале весны.
28 мая около 14 часов девочки снова пропали.
На Ульяне были черная кофта с белыми вставками, черные кеды. На вид ей 10 - 12 лет, рост около 155 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, длинные волосы, сообщает minsk.mvd.gov.by.
Фото: minsk.mvd.gov.by.
Екатерине на вид 10 - 12 лет, рост около 150 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серо-голубые, волосы светло-русые до плеч. На девочке были белая кофта, черные брюки, розовые кроссовки и светлый рюкзак.
Любую информацию о местонахождении девочек можно сообщить по телефонам: 8 (033) 322-88-92, 8 (033) 325-62-10 или 102. Конфиденциальность гарантируется.
Фото: minsk.mvd.gov.by.