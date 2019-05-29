2019-05-29T16:29:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Лиде на склад школьного питания поступили российские конфеты с кишечной палочкой

Конфеты «Обыкновенное чудо» оказались с «сюрпризом»
Сергей ДЕМИДОВ
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В Лиде на склад школьного питания поступили российские конфеты с кишечной палочкой. Фото: lidanews.by.В Лиде на склад школьного питания поступили российские конфеты с кишечной палочкой. Фото: lidanews.by.
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В конфетах обнаружили кишечную палочку.

Выявили ее специалисты Гродненской областной инспекции Госстандарта при проведении проверки одного из комбинатов школьного питания Гродненщины, сообщает «Лидская газета».

Конфеты поступили на склад предприятия от импортера.

Как пояснили специалисты, установлено несоответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям: в конфетах обнаружено наличие бактерии группы кишечных палочек.

В итоге выдано предписание о запрете ввоза и реализации опасных конфет.

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