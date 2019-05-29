КП Беларусь
Лукашенко и Путин обсудили вопросы углубления интеграции России и Беларуси
Президенты двух стран встретились в Нур-Султане
Лукашенко и Путин обсудили вопросы углубления интеграции России и Беларуси.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Президент Беларуси прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом.
Александр Лукашенко обсудил с Владимиром Путиным вопросы углубления двусторонней интеграции, сообщает belta.by. Президенты России и Беларуси дали поручение правительствам до 21 июня найти по всем из них точки соприкосновения.
После 21 июня Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести встречу на высшем уровне и подробно обсудить волнующие их вопросы.