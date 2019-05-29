КП Беларусь
На ферме в Октябрьском районе под обломками коровника погибла 10-летняя девочка
Возбуждено уголовное дело
На ферме в Октябрьском районе под обломками коровника погибла 10-летняя девочка.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Трагедия случилась 28 мая на ферме в Октябрьском районе.
Около шести часов вечера работник хозяйства за рулем погрузчика двигался задним ходом, зацепил проем ворот коровника, они обрушились.
Обломками была смертельно травмирована девочка, которая находилась возле здания, сообщает belta.by.
Возбуждено уголовное дело – работник не имел права садиться за руль, ранее его лишили прав за вождение в пьяном виде.