Убийцу 19-летней студентки из Кировского района приговорили к 11 годам колонии

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«Комсомолка» ранее сообщала подробности из зала суда по громкому делу об убийстве 19-летней Анастасии Талыш, студентки сельхозколледжа. Сначала девушку считали пропавшей без вести, но спустя неделю недалеко от дома было обнаружено ее тело.

Валентин Кухарев, одногруппник и сосед погибшей, в момент трагедии которому было 17 лет, после преступления ничем не выдавал себя, даже присутствовал на похоронах. Но когда следователи увидели в нем подозреваемого, дал признательные показания, дважды участвовал в следственных экспериментах, рассказал подробности расправы, но позже отказался от своих слов.

Не признал вину он и на последнем, 24 судебном заседании, которое прошло в Кировском райсуде в среду, 29 мая, спустя ровно год со дня смерти девушки, сообщает sb.by.

– Суд признал обвиняемого виновным в убийстве и краже и приговорил к 11 годам и одному месяцу заключения в колонии общего режима. Также он выплатит матери погибшей 10 тысяч рублей моральной компенсации, рассказал Игорь Алехно, зампрокурора Кировского района. – Возможно, кому-то покажется позиция прокуратуры мягкой для такого жестокого преступления. Но учитывалось то, что ранее у обвиняемого не было судимостей, его положительно охарактеризовали в колледже, а на момент совершения преступления он был несовершеннолетним.

Приговор еще может быть обжалован.