Преступник выдал себя во время прямой трансляции в Instagram

Изменить размер текста: A A

О том, как видеотрансляция в соцсетях помогла поймать преступника, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кража произошла в Могилеве какое-то время назад. Молодые люди отмечали конец рабочей недели в квартире одного из друзей. Хозяин дома снял наручные часы и положил их на комод. А когда посиделки закончились, и он их не обнаружил на месте, решил, что сам тому виной и, возможно, часы просто затерялись.

Спустя какое-то время девушка приехала навестить в армию своего молодого человека, 19-летнего могилевчанина из той компании, она включила прямую трансляцию в Instagram. Отбывающий срочную службу парень тоже соскучился по друзьям и стал активно махать рукой, передавая приветы «подписчикам». На руке солдатика все и увидели те самые, украденные дорогие часы, о чем сообщили потерпевшему.

Молодой человек обратился к правоохранителям. Против вороватого друга возбудили уголовное дело о краже. В суде он полностью признал свою вину, его приговорили к штрафу – 30 базовых величин.