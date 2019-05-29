2019-05-29T19:10:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Преступник выдал себя во время прямой трансляции в Instagram

Вора вычислил потерпевший и обратился в милицию.
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Девушка включила прямую трансляцию, а парень помахал рукой и "засветил" украденные часы. Фото: pixabay.com.Девушка включила прямую трансляцию, а парень помахал рукой и "засветил" украденные часы. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

О том, как видеотрансляция в соцсетях помогла поймать преступника, сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кража произошла в Могилеве какое-то время назад. Молодые люди отмечали конец рабочей недели в квартире одного из друзей. Хозяин дома снял наручные часы и положил их на комод. А когда посиделки закончились, и он их не обнаружил на месте, решил, что сам тому виной и, возможно, часы просто затерялись.

Спустя какое-то время девушка приехала навестить в армию своего молодого человека, 19-летнего могилевчанина из той компании, она включила прямую трансляцию в Instagram. Отбывающий срочную службу парень тоже соскучился по друзьям и стал активно махать рукой, передавая приветы «подписчикам». На руке солдатика все и увидели те самые, украденные дорогие часы, о чем сообщили потерпевшему.

Молодой человек обратился к правоохранителям. Против вороватого друга возбудили уголовное дело о краже. В суде он полностью признал свою вину, его приговорили к штрафу – 30 базовых величин.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске ураганный ветер сорвал крышу с дома и швырнул ее на дорогу: повреждены три авто и электропровода
В Минске BMW влетела в припаркованный фургон: есть погибшие
Убийцу 19-летней студентки из Кировского района приговорили к 11 годам колонии
На ферме в Октябрьском районе под обломками коровника погибла 10-летняя девочка
Лукашенко и Путин обсудили вопросы углубления интеграции России и Беларуси
В Лиде на склад школьного питания поступили российские конфеты с кишечной палочкой
Пропали не в первый раз: в Минске разыскивают двух 11-летних девочек
"Ушел из дома без денег, телефона и документов": в Минске разыскивают 46-летнего мужчину
За оскорбление в интернете белорусу грозит три года лишения свободы
Бурый медведь пометил хутор в Налибокской пуще
Лукашенко участвует в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане
В Беларуси ввели изменения по тунеядцам
В Толочинском районе на пожаре сгорела женщина
29 мая в Беларуси ожидают ливни, грозы и шквалистый ветер
Банк ВТБ (Беларусь) и Брестский облисполком подписали соглашение о льготном финансировании субъектов малого бизнеса
В Витебске молодой мужчина разбился насмерть, упав с высотки