В Минске BMW влетела в припаркованный фургон: есть погибшие

Водитель не справился с управлением и врезался в припаркованные авто. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Еще два человека находятся в больнице

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Смертельное ДТП произошло в среду, 29 мая, в белорусской столице, информируют в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария случилась рядом с домом №105 на улице Селицкого. Предварительно сообщается, что водитель «БМВ», двигаясь со стороны проспекта Партизанского в сторону улицы Бачило в какой-то момент не справился с управлением и влетел в припаркованный вдоль проезжей части фургон «Ивеко». Затем легковушка отскочила и еще врезалась в припаркованный «Фольксваген». Причем первый удар был такой силы, что «Ивеко» выбросило за пределы дороги, где машина еще врезалась в дерево.

В легковушке кроме водителя было три пассажира. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В момент аварии в легковом «БМВ» кроме водителя были еще три пассажира, внутри припаркованных «Ивеко» и «Фольксвагене» людей не было.

– Двое пассажиров «БМВ» скончались от полученных травм до приезда скорой помощи. Водителя и третьего пассажира в тяжелом состоянии доставили в ближайшую больницу, – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, представители СК, специалисты управления ГКСЭ по Минску. Привлекались также сотрудники МЧС.