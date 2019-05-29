В Минске ураганный ветер сорвал крышу с дома и швырнул ее на дорогу: повреждены три авто и электропровода

К счастью, люди не пострадали [фото]

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Сильный ураганный ветер в Минске в районе Запорожской площади повредил жилое строение. О ЧП сообщила пресс-служба МЧС в официальном аккаунте в Твиттере.

Вечером 29 мая около 18.00 часов очевидцы сообщили спасателям о том, что ветром было сорвана часть крыши частного дома №51 на улице Багратиона.

Ветер сорвал полностью одну сторону крыши дома.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Оторванную кровлю ураганом швырнуло на проезжую часть дороги, при этом была оборвана контактная сеть линии электропередач – движение троллейбусов вынужденно приостановили.

Часть кровли упала на дорогу и повредила машины. Фото: МЧС.

Около 19.10 в МЧС сообщили, что троллейбусы все еще не движутся, а аварийные бригады контактной сети в срочном порядке восстанавливают электролинию.

Также сообщается, что крыша, упавшая на дорогу, повредила три авто, снесла светофор. К счастью, среди людей пострадавших нет.

Сорванной ветром крышей повредило светофор.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Напомним, «Комсомолка» ранее сообщала прогноз Белгидромета на среду, 29 мая. В этот день ливни, грозы, град и шквалистый ветер прогнозировались в послеобеденное время практически по всей республике.

Такую же дождливую погоду в Беларуси с ливнями и порывистым ветром синоптики обещают и на четверг, 30 мая. На Гомельщине и Могилевщине в этот день еще возможен град. В восточных регионах объявлен оранжевый уровень опасности. Температура ночью от 6 до 12 выше ноля, днем: +17 – +23. И традиционно теплее на юго-востоке республики: ночью +13 – +17, +24 – +28.