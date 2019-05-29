2019-05-29T20:45:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

11-летних подружек, которые пропали в Минске, нашли

Школьницы не первый раз уходят из дома
Надежда БУТОВИЧ
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Подружки сбегали до этого в конце зимы и начале весны. Фото: МВД.Подружки сбегали до этого в конце зимы и начале весны. Фото: МВД.
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Ранее «Комсомолка» сообщала о пропаже в Минске двух несовершеннолетних девочек. 11-летние школьницы уже в третий раз ушли из дома в неизвестном направлении: ранее они исчезали в конце зимы и начале весны этого года.

Во вторник, 28 мая, опекуны снова сообщили об исчезновении подружек. Местонахождение девочек было неизвестно с 14.00 часов. Сотрудники Партизанского РУВД столицы объявили «потеряшек» в розыск.

К вечеру среды, 29 мая, подружки нашлись, проинформировали belta.by в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

– Разыскиваемые несовершеннолетние найдены! Их местонахождение было установлено, жизни девочек теперь ничего не угрожает, – сообщили в правоохранительных органах.

На официальной странице поисково-спасательного отряда «Ангел» во ВКонтакте сообщалось, что пропавшие девочки живут в приемных семьях, в предпоследний раз сбегали, чтобы попасть к богатым родственникам в Литву.

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