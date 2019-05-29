Всего за одну неделю мая в Беларуси утонули 15 человек, в том числе дети

В оборудованных и охраняемых местах происходит меньше 1% от всех несчастных случаев на воде. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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На протяжении всего одной недели, с 20 по 26 мая, на водоемах Беларуси погибли 15 человек, сообщает belta.by по информации телеканала СТВ.

– Прошлая неделя выдалась крайне трагичной в плане происшествий, погибли 15 человек. Причем трое детей утонули за сутки в одном лишь Климовичском районе. 26 мая два малолетних родных брата, катаясь на велосипедах вдоль берега, захотели подойти ближе к воде, но поскользнулись на бетонных плитах и упали вниз. Один брат спасал другого, не спаслись оба, – рассказал Сергей Патрикеев, начотдела республиканской водолазно-спасательной службы ОСВОД.

Предупреждая подобные трагедии специалисты советуют купаться только в разрешенных и специально оборудованных для этого местах.

– По всей стране существует около 500 мест для массового отдыха на водоемах. На большинстве из этих мест дежурят работники спасательной службы. В охраняемых местах происходит меньше 1 процента случаев среди всех инцидентов на воде, – пояснил представитель ОСВОД.

В 2019 году охранять жизнь отдыхающих на водах будут 66 спасательных станций, на более мелких объектах будут оборудованы 143 спасательных поста. В этом году еще запланировано привлечь 7 передвижных маневренно-поисковых групп для мониторинга ситуации. В общем, будут работать около 1,5 тысячи спасателей.