Россиянин на Lexus пытался ввезти в Беларусь 14 килограммов гашиша

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Нарушителя с крупным грузом наркотических веществ удалось установить в пункте пропуска «Брузги» в ночь с 27 на 28 мая, информируют в Госпогранкомитете.

Гражданин России на белом внедорожнике «Лексус» намеревался пересечь границу вночное время по «зеленому каналу». Однако пограничники отправили его на контроль, где при помощи технических средств и служебной собаки были обнаружены наркотики. Свертки с гашишем общим весом свыше 14 килограммов были надежно спрятаны в конструктивных полостях авто.

Злоумышленник хотел ввезти в Беларусь 14 килограммов наркотиков. Фото: Госпогранкомитет.

– Органы дознания Гродненской погрангруппы против россиянина по факту попытки ввоза на территорию Беларуси опасного наркотического вещества возбудили уголовное дело. Сейчас задержанный иностранец находится в ИВС территориального органа погранслужбы, – пояснили в Госпогранкомитете.

Нарушителю грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.