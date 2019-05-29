2019-05-29T22:03:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Россиянин на Lexus пытался ввезти в Беларусь 14 килограммов гашиша

Дилера с психотропами задержали гродненские пограничники
Надежда БУТОВИЧ
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Наркотики были спрятаны в конструктивных особенностях машины. Фото: Госпогранкомитет.Наркотики были спрятаны в конструктивных особенностях машины. Фото: Госпогранкомитет.
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Нарушителя с крупным грузом наркотических веществ удалось установить в пункте пропуска «Брузги» в ночь с 27 на 28 мая, информируют в Госпогранкомитете.

Гражданин России на белом внедорожнике «Лексус» намеревался пересечь границу вночное время по «зеленому каналу». Однако пограничники отправили его на контроль, где при помощи технических средств и служебной собаки были обнаружены наркотики. Свертки с гашишем общим весом свыше 14 килограммов были надежно спрятаны в конструктивных полостях авто.

Злоумышленник хотел ввезти в Беларусь 14 килограммов наркотиков. Фото: Госпогранкомитет.

Злоумышленник хотел ввезти в Беларусь 14 килограммов наркотиков. Фото: Госпогранкомитет.

– Органы дознания Гродненской погрангруппы против россиянина по факту попытки ввоза на территорию Беларуси опасного наркотического вещества возбудили уголовное дело. Сейчас задержанный иностранец находится в ИВС территориального органа погранслужбы, – пояснили в Госпогранкомитете.

Нарушителю грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

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