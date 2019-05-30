8% детей в Беларуси не пользуются интернетом

80% из тех детей, которые сидят в интернете, заходят в сеть каждый день. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Пожалуй, самые активные пользователи интернета в Беларуси - дети. К Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня, Национальный статистический комитет сделал выборку из материалов обследования домашних хозяйств по уровню жизни в 2018 году и рассказал, что почти 92% детей в возрасте от 6 до 17 лет в обследованных семьях пользуются интернетом. Из них почти 80% заходят в сеть каждый день.

Почти все дети признались, что смотрят в интернете кино и видеоролики, слушают музыку, скачивают приложения и аудио-, видеозаписи (более 90%). Почти столько же детей - около 87% - играют в компьютерные игры. Меньшее число опрошенных школьников сидит в социальных сетях - 70%. Время от времени гуглят информацию и используют интернет для учебы 82% ребят. А электронная почта для школьников не так актуальна - ей пользуются всего около 40% детей.

В информации Белстата отмечается, что на 1 января 2019 года в Беларуси числилось более 1,86 млн детей. Больше всего - школьников младших классов и подростков (43,3%), малышей и детсадовцев - 42,5%, а старшеклассников - 14,2%.