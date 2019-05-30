2019-05-30T09:49:38+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт: дождь смыл участок дороги в Воложинском районе

За три часа здесь выпало 18 мм осадков
Павел МИЦКЕВИЧ
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Дождь смысл участок дороги в Воложинском районе. Фото: МЧСДождь смысл участок дороги в Воложинском районе. Фото: МЧС
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В Воложинском районе Минской области из-за сильного ливня поток воды образовался настолько мощный, что смыл участок дороги. ЧП произошло на трассе Р-54 между деревнями Першаи и Скрундевщина. Также поток смыл участок дороги в самой деревне Першаи.

Также поток смысл участок дороги в самой деревне Першаи. Фото: МЧС

Также поток смысл участок дороги в самой деревне Першаи. Фото: МЧС

- В результате дождя (с 15.00 до 18.00 выпало 18 мм при среднемесячной норме 64 мм) произошли подмывы грунта и разрушения участков асфальтной дороги. Пострадавших нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведутся ремонтно-восстановительные работы, - сообщает МЧС.

Дождь смысл участок дороги в Воложинском районе. Фото: МЧС

Дождь смысл участок дороги в Воложинском районе. Фото: МЧС

На районной дороге размер разрушенного участка составил 15 на 30 метров, а в Першаях образовался «каньон» площадью 10 на 20 метров.

Ливни с грозами синоптики прогнозируют и сегодня - преимущественно по юго-востоку Беларуси. Грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15 - 20 м/с ожидаются по Гомельской и востоку Могилевской области, в отдельных районах град.

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