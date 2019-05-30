2019-05-30T10:22:37+03:00
Общество
КП Беларусь

В четверг в Минске снова перекроют дорогу из-за репетиции парада

Колонна будет возвращаться с аэродрома в 19.50
Павел МИЦКЕВИЧ
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В четверг в Минске снова перекроют дорогу из-за репетиции парадаВ четверг в Минске снова перекроют дорогу из-за репетиции парадаФото: Архив "КП"
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Вечером в четверг, 30 мая, механизированная колонна будет возвращаться с аэродрома Липки, поэтому по маршруту следования техники: улица Основателей - улица Скорины - МКАД (внешнее кольцо) - аэродром - вновь вводятся временные ограничения движения всех видов транспорта.

Колонна, которая проводит репетиции к параду на День Независимости, будет возвращаться с аэродрома в 19.50, сообщает столичная Госавтоинспекция и просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Там напомнили, что тренировки механизированной колонны на аэродроме Липки будут проводиться до 13 июня. Боевые машины проходят по улице Основателей по лесной дороге до Липок.

Напомним, парад 3 июля в Минске перенесли на поздний вечер >

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