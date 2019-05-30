Пропавшую пенсионерку нашли в Каменецком районе без сознания

Женщина ушла из дома без мобильного телефона, поэтому связи с ней не было

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С утра до вечера в среду, 29 мая в Каменецком районе искали пропавшую пенсионерку. Оказалось, что пропала бабушка еще утром предыдущего дня. Об этом спасателям сообщили родственники женщины, попросив помочь в ее поиске.

Было известно, что женщина исчезла в районе деревни Мачулище. Пенсионерка ушла из дома без мобильного телефона, поэтому связи с ней не было, и где она могла находится, также было неизвестно. Вместе со спасателями в поисках участвовали местные милиционеры.

К счастью, в 21.40, когда уже темнело, пропавшую удалось найти сотрудникам МЧС. Она лежала в поле на берегу мелиоративного канала без сознания. Женщина оказалась на расстоянии 3 километров от другой деревни - Токари. Пенсионерка оказалась жива, ее передали бригаде скорой медпомощи. После осмотра медикик госпитализировали женщину в районную больницу, сообщает Брестское областное управление МЧС.