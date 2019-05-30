2019-05-30T11:46:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Карманница из Калинковичского района воровала в магазинах и транспорте по всей стране

Воровку задержали после кражи в Мозыре
Павел МИЦКЕВИЧ
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Сейчас устанавливают все эпизоды преступной деятельности воровкиСейчас устанавливают все эпизоды преступной деятельности воровкиФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Своя Сонька Золотая Ручка объявилась в Беларуси. Каждый раз она появлялась в разных уголках страны и оставляла своих жертв без денег. У женщины нет семьи, и она гастролировала по всей республике. А задержали карманницу недавно в Гомельской области - откуда она и родом.

- Жительница одной из деревень Калинковичского района подозревается в совершении карманной кражи. На днях в Мозыре покупательница одного из магазинов райцентра, подойдя к кассе, не нашла в сумочке свой кошелек. Вместе с ним исчезли 30 рублей, 2700 украинских гривен и скидочные карточки. Тогда и поступило сообщение в милицию о совершенной краже, - рассказывают в УВД Гомельского облисполкома.

Записи камер видеонаблюдения магазина внимательно просмотрели и вычислили предполагаемого преступника - женщины национальности рома. К тому моменту в райцентре уже было несколько заявлений о похожих карманных кражах. Чаще всего кошельки пропадали в магазинах или общественном транспорте. Оперативники предположили, что работает серийный карманник. Понимали, что эта кража может быть не последней, поэтому требовалось оперативно задержать преступницу. На это правоохранителям понадобилось несколько дней.

По словам начальника управления уголовного розыска УВД Виктора Чикунова, некоторые трудности возникли с идентификацией личности карманницы:

- Оперативники уверяли, что такой на их территории и близлежащих районов раньше точно не было. Как оказалось, они были правы. 45-летняя женщина уже не раз судима за аналогичные кражи. География преступлений - практически вся Беларусь. В 2017 году она в очередной раз освободилась из колонии в поселке Заречье Речицкого района. Там по переписке познакомилась с мужчиной своей национальности из Калинковичского района, куда после освобождения и приехала. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Сейчас милиционеры и следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности воровки.

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