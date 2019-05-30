В Могилеве врач-патологоанатом и санитары обманули почти 500 человек

Они завышали цены на ритуальные услуги, а деньги делили между собой

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В Могилеве работники патологоанатомического отделения одной из больниц обвиняются в коррупции. Скоро их будут судить - расследование уже завершено. Все обвиняемые находятся под стражей. В рамках следствия пришлось допросить свыше 4 тысяч человек, а потерпевшими по уголовному делу проходят почти 500 человек!

- Действия обвиняемых квалифицированы по статьям «мошенничество», «хищение путем злоупотребления служебными полномочиями» и «злоупотребление служебными полномочиями» в зависимости от роли каждого, - говорит официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

Там рассказали об итогах расследования: все преступления происходили под руководством 44-летнего врача-патологоанатома, который был заведующим отделения. По версии следствия, медик создал и возглавил организованную группу, которая включала подчиненных заведующему отделения четверых санитаров. На протяжении восьми лет - с 2010 года по январь 2018 года медработники необоснованно завышали стоимость платных ритуальных услуг, предварительно согласовывая сумму с заведующим - «пользуясь подавленным состоянием заказчиков и невнимательностью с их стороны», отмечают в СК.

Мошенники под любым предлогом пытались брать от клиентов деньги наличными, уговаривая не рассчитываться по безналу. А значит, не выдавали кассовые чеки. Поэтому часть денег, в том числе тех, которые надо было зачислять на внебюджетный счет больницы, участники преступной группы делили между собой. Ущерб причинен в особо крупном размере.

Свою вину завотделения не признал - более того, врач отказался от дачи показаний. Санитары вину признают частично.