«Хит» столичного алкоголика: поругался с сожительницей - поджег магазин

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Суровые будни белорусского алкоголика: поругался с сожительницей - поджег магазин. Это произошло на днях в Минске. Объектом своей ненависти мужчина выбрал магазин «Хит».

Сообщение о пожаре поступило ночью. Прибывшие оперативники просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили приметы одежды предполагаемого подозреваемого. А вот внешность злоумышленника кадры видео получить не позволяли. Но милиционеры проанализировали его возможный маршрут и взяли записи с камер близлежащих зданий. В итоге личность удалось установить - поджигателем оказался 65-летний минчанин, злоупотребляющий алкоголем.

- Выяснилось, что в ночь совершения преступления мужчина поругался со своей сожительницей, которая подрабатывала сбором макулатуры, - сообщает столичное ГУВД.

Именно этот магазин пенсионер поджег не случайно - он решил лишить источника доходов сожительницу, которая складировала собранный картон возле магазина. Взяв бутылку с растворителем, мужчина поджег картон, а сжигать сам магазин он не хотел, уверил мужчина правоохранителей.

Сейчас правовую оценку действиям поджигателя будет давать Следственный комитет - возможно, в отношении мужчины возбудят уголовное дело. Раньше его уже судили за уклонение от содержания детей.