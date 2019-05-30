Молния подожгла два дома в деревне Калинковичского района

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Вечером 29 мая в Калинковичском районе молния стала причиной двух пожаров в деревне Михновичи. Сначала спасателям сообщили о возгорании жилого дома в деревне.

- В результате пожара огнем уничтожена шиферная кровля, повреждены стены и имущество внутри деревянного дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - проявление сил природы, - сообщает Гомельское областное управление МЧС.

А буквально через 20 минут сельчане вновь позвонили по номеру 101 и рассказали уже о пожаре в другом, нежилом доме. В данном случае огонь уничтожил фронтон строения. Предполагаемая причина пожара - та же: молния. Гроза сопровождала ливень, обрушившийся на район в тот неспокойный вечер.

Чтобы в дом не попала молния, МЧС рекомендует отключить во время грозы все электроприборы, вытащить штекер наружной антенны из телевизора, не говорить по телефону. Также надо плотно закрыть окна и дымоходы.