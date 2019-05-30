2019-05-30T13:10:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Молния подожгла два дома в деревне Калинковичского района

Пострадавших нет, но огонь серьезно повредил строения
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Молния подожгла два дома в деревне Калинковичского района. Фото: МЧСМолния подожгла два дома в деревне Калинковичского района. Фото: МЧС
Изменить размер текста:

Вечером 29 мая в Калинковичском районе молния стала причиной двух пожаров в деревне Михновичи. Сначала спасателям сообщили о возгорании жилого дома в деревне.

- В результате пожара огнем уничтожена шиферная кровля, повреждены стены и имущество внутри деревянного дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - проявление сил природы, - сообщает Гомельское областное управление МЧС.

А буквально через 20 минут сельчане вновь позвонили по номеру 101 и рассказали уже о пожаре в другом, нежилом доме. В данном случае огонь уничтожил фронтон строения. Предполагаемая причина пожара - та же: молния. Гроза сопровождала ливень, обрушившийся на район в тот неспокойный вечер.

Чтобы в дом не попала молния, МЧС рекомендует отключить во время грозы все электроприборы, вытащить штекер наружной антенны из телевизора, не говорить по телефону. Также надо плотно закрыть окна и дымоходы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24