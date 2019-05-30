В Витебске таксист разгромил подъезд и хотел сжечь лифт

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В Витебске пьяный водитель такси разгромил подъезд многоэтажки и пытался сжечь лифт. Причиной буйства стала ссора с девушкой. Это произошло в кооперативном доме по улице Максима Горького, и в милицию обратился председатель товарищества собственников жилья. Он сообщил, что ночью неизвестный повредил кнопки лифта и почтовые ящики, ущерб оценили почти в 170 рублей.

Оперативники уголовного розыска нашли злоумышленника - им оказался 21-летний парень, который работает водителем такси.

Выяснилось, что в тот злополучный вечер молодой человек с приятелями приехал в гости к своей знакомой. Парень был сильно пьян, поэтому нормального разговора с девушкой не получилось. Досаду по этому поводу таксист выместил на всем, что попалось под руку, а именно - имуществе в подъезде, сообщает группа информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. В отношении дебошира возбуждено уголовное дело за хулиганство.