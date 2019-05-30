Плюс 33! Первая неделя июня принесет жару

А в ближайшие выходные будет тепло и почти без дождей

Изменить размер текста: A A

После аномально жаркого мая в начале лета в Беларуси сохранится теплая погода. А затем придет и аномальная июньская жара. Такую погоду на первую неделю летнего месяца, по данным международной службы weather.com, прогнозируют синоптики.

Будет сухо. Дожди и грозы прекратятся с ближайшей пятницы, лишь местами ожидаются осадки. В выходные будет просто тепло и солнечно, а со следующего вторника - уже по-настоящему жарко. Пик придется на конец недели. Например, в четверг, 6 июня, по юго-востоку Беларуси, в частности в Гомеле, прогнозируют +33 градуса!

Через неделю жарко будет и в других регионах страны. В Могилевской области - до плюс 30, в Витебской и Минской - до 29 градусов. Чуть прохладнее будет на западе республики: в Брестской и Гродненской областях до плюс 28, возможны дожди. В остальных регионах передают ясное небо и палящее солнце.