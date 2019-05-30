Выпускник школы в Витебске защитил женщину от грабителя

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На линейке в честь последнего звонка 30 мая выпускник средней школы №8 Витебска Евгений Гайко получил благодарность от милиции. 11-классник спас женщину от грабителя и помог задержать его. Это произошло буквально за неделю до окончания учебного года.

- На молодую женщину напал грабитель и попытался отобрать у нее сумку. Это заметил Евгений по пути в школу. Услышав крик о помощи, он подбежал и постарался дать отпор нападавшему. Тот поспешил скрыться, - рассказывают в УВД Витебского облисполкома.

Юноша дождался приезда милиции, которую вызвала потерпевшая. Женя сел в машину оперативников, которые объезжали дворы и улицы в поисках злоумышленника, и заметил нападавшего. Так его удалось задержать. Подозреваемым оказался 38-летний уже судимый житель Толочина.

Вручая благодарность, представитель УВД пригласил парня на службу в милицию. Бабушка Жени рассказала, что внук увлекается спортом, участвует в соревнованиях по футболу и волейболу. Парень он решительный и умеет постоять не только за себя.