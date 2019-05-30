В Гродно подтвердили 11 случаев заболевания корью

В Минздраве предупредили, что из-за Европейских игр число завозов вируса кори может в ближайшее время увеличиться

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В Гродно официально подтвердили 11 случаев заболевания корью после того, как информацию об этом стали распространять в интернете различные источники.

- С начала мая регистрируются случаи подозрения на заболевание корью. В 11 случаях диагноз подтвержден лабораторно. Все заболевшие госпитализированы в Гродненскую областную инфекционную клиническую больницу, - говорится в информации зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Там добавили, что организованы соответствующие санитарно-противоэпидемические мероприятия: меднаблюдение за теми, кто контактировал с заболевшими, чтобы выявить заболевание на начальной стадии, а также их иммунизация против кори.

В тот же день информацию о заболевании корью в Беларуси опубликовал Минздрав. По официальным данным, с начала года в стране зарегистрировано 106 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 - завозные, остальные - связанные с завозными.

Чаще всего болели корью в Минске - 22 человека, на втором месте Гомельская область - 21 случай, в Гродненской и Брестской областях - по 17 случаев, из них 15 - в Гродно. В Витебской и Минской областях зарегистрировано по 13 случаев, а в Могилевской области - 3 случая заболевания корью.

- Учитывая ситуацию по заболеваемости корью в Европе, предстоящие II Европейские игры, которые будут проходить в Беларуси, а также активный выезд граждан за границу на отдых, количество завозов вируса кори может в ближайшее время увеличиться, - предупредили в Минздраве.

ВАЖНО

Симптомы кори

Корь очень заразна, а вирус передается воздушно-капельным путем и очень устойчив во внешней среде, практически все не привитые и не переболевшие лица при контакте с больным корью заболевают. Вирус распространяется при кашле и чихании, рукопожатиях, поцелуях и пр. Кроме того, вирус активен и остается заразен в воздухе или на инфицированных поверхностях в течение 2-х часов.

Часто начинается как простудное заболевание, а появление сыпи становится показанием для лабораторного обследования на корь. Симптомы:

* высокая температура (до 40,5 °C), общая интоксикация;

* воспаление слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей;

* конъюнктивит;

* характерная пятнисто-папулезная сыпь кожных покровов.

Одним из частых осложнений является специфическая коревая пневмония. Единственный способ защиты - вакцинация.

Мифы и факты о кори

Рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Миф 1. Детям болеть проще.

По многолетним статистическим данным, корь - одна из основных причин смерти среди детей раннего возраста. Именно поэтому в довакцинальную эпоху корь называли «детской чумой». У невакцинированных детей в возрасте до 5 лет - самый высокий риск заболевания корью и самый высокий риск развития осложнений. А дети после 5-6 лет корь переносят легче, чем малыши.

Корь приводит к осложнениям в 30% случаев. А большинство смертельных случаев происходит именно из-за осложнений. Самые распространенные: отит (воспаление среднего уха), ларингит, бронхопневмония, воспаление шейных лимфоузлов. Возможны и очень серьезные осложнения: энцефалит, слепота (как следствие энцефалита), тяжелая диарея и обезвоживание, круп (стеноз гортани), тяжелые пневмонии. Кроме того, вирус кори подавляет деятельность иммунной системы, формируется иммунодефицитное состояние. В результате могут развиться тяжелые вторичные бактериальные осложнения, преимущественно в органах дыхания.

Да, как думают многие, у большинства детей (примерно в 70% случаев) корь протекает без осложнений и формируется стойкий пожизненный иммунитет. Тем не менее, риск развития осложнений крайне велик (особенно в младшем возрасте), и заболевания лучше вообще избегать с помощью вакцинации.

Миф 2. Корь очень опасна, практически смертельна для взрослых.

Любая «детская» инфекция у взрослых всегда протекает значительно тяжелее, чем у детей. И корь не исключение. Есть и более высокий риск развития осложнений, тем более, что с годами формируются сопутствующие хронические заболевания. Одним из самых опасных осложнений кори у взрослых является вирусный менингоэнцефалит (воспаление мозговых оболочек), приводящий к летальному исходу в 40% случаев.

Особому риску развития тяжелых осложнений подвергаются женщины, инфицированные во время беременности. В этом случае беременность может закончиться самопроизвольным абортом или преждевременными родами.

Миф 3. Корью чаще болеют по осени.

Вот это не совсем миф, действительно, для кори характерна осенне-зимне-весенняя сезонность. Связано это с тем, что дети встречаются после каникул и заражают друг друга в школах и детсадах. Именно в коллективах корь распространяется легче. Хотя заразиться можно и летом. Причем одновременно можно заболеть сразу несколькими болезнями, например, и ОРВИ, и корью, поскольку вирусы могут одновременно циркулировать в окружающей среде.

Миф 4. Я не болел, но прививка есть, значит, корь мне не страшна.

А это почти 100-процентная правда. У переболевших корью людей, действительно, формируется стойкий пожизненный иммунитет. Такой же надежный иммунитет обеспечивает вакцинация. Она защищает организм достаточно длительное время – в среднем 20-25 лет. Затем, при необходимости, нужно ревакцинироваться.

ВАЖНО! Вакцинироваться (или ревакцинироваться) нужно всем взрослым и детям, если при лабораторном исследовании у них не выявляются антитела к возбудителю кори (анализ на напряженность иммунитета - определение антител IgG к вирусу кори). То есть, если защитные IgG в крови есть, вакцинироваться не нужно, если они отсутствуют - нужно привиться. Но даже если антитела есть, а прививка сделана «на всякий случай», никакой опасности нет - защитные антитела просто уничтожат введенную вакцину без всяких последствий.

Прививка от кори входит в национальный календарь профилактических прививок. Всем детям она должна выполняться бесплатно в возрасте 1 год, затем в 6 лет проводится ревакцинация. Но вакцинироваться от кори могут и дети, и взрослые, не привитые ранее, не болевшие корью (или не имеющие сведений о прививках или болезни). Вакцинация проводится двукратно с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками.

По рекомендациям Роспотребнадзора, перед посещением «опасных» стран привиться от кори необходимо не менее чем за 2 недели до предполагаемой поездки. Предварительно имеет смысл сдать анализ на напряженность иммунитета (наличие антител к вирусу кори).