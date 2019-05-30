2019-05-30T17:31:49+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фото: трактор разложило пополам после столкновения с «Хондой» под Речицей

Все остались живы, у тракториста перелом ноги
Павел МИЦКЕВИЧ
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Трактор разложило пополам после столкновения с «Хондой» под Речицей. Фото: vk.com/zello_rechitsaТрактор разложило пополам после столкновения с «Хондой» под Речицей. Фото: vk.com/zello_rechitsa
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Серьезное ДТП на повороте на городскую свалку по Светлогорской трассе произошло утром 30 мая под Речицей: столкнулись трактор и внедорожник Honda.

- Живы все, у водителя трактора перелом ноги, - рассказали подписчики группы «Речица Автопомощь» в соцсети.

- Это ж как надо влупиться, чтобы трактор разложить пополам! - удивляются автолюбители.

- Конструктивная особенность этих тракторов такая, что при ударе лопаются болты, и двигатель с рамой отсоединяется от коробки - очень частое явление при ДТП у таких тракторов, - ответили в группе.

Также пользователи пишут о том, что виноват в аварии, скорее всего, внедорожник, водитель которого пересекал сплошную, совершая обгон на перекрестке, а трактор в это время поворачивал налево.

Чудом все остались живы. Фото: vk.com/zello_rechitsa

Чудом все остались живы. Фото: vk.com/zello_rechitsa

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