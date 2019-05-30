Под колесами лесовоза погиб пенсионер на велосипеде
О смертельной аварии, которая произошла в Ушачах в среду, 29 мая, сообщают в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.
Вечером, около 19.00 часов, в районном центре по улице Калининской двигался лесовоз, на этом же участке ехал и 65-летний велосипедист. В какой-то момент водитель грузовика начал совершать маневр обгона, тогда-то под грузовик и попал пожилой житель Ушачского района.
Сельчанин скончался на месте ДТП от полученных травм до прибытия бригады скорой помощи. Госавтоинспекцией ведется проверка.
В ГАИ напоминают, что для движение велосипедистов предусмотрены велодорожки, если их нет, то разрешенное место для движения на велосипеде – обочина или тротуар, или пешеходная дорожка. И только при отсутствии всех вышеперечисленных дорожных элементов, велосипедист может выехать на проезжую часть, двигаясь по ней попутно транспорту на расстоянии не дальше метра от края дороги.
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