Беларусь с 1 июня повышает стоимость экспорта нефти и нефтепродуктов

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В правительстве Беларуси в четверг, 30 мая, подписали постановление №342, согласно которому изменяются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, информирует сайт Национального правового интернет-портала.

Этим документом с субботы, 1 июня, возрастает тариф на вывозимые за границы таможенных территорий ЕАЭС нефть и ее продукты.

К слову, цена вывозных таможенных пошлин на «черное золото» менялась в последний раз не так уж и давно – с 1 мая 2019 года. И так же – в сторону увеличения.

В итоге, с первого дня лета экспортеры нефти и нефтепродуктов будут оплачивать больше: на 5,8 доллара при экспорте тонны сырой нефти (пошлина была 104,6 станет 110,4 доллара); на 3,2 доллара – тонны прямогонного бензина (было 57,5 станет 60,7 доллара); на 1,8 доллара – тонны товарных бензинов (было 31,3 станет 33,1 доллара); на 1,8 доллара – легких и средних дистиллятов (было 31,3 станет 33,1 доллара), и на столько же – на 1,8 доллара больше при экспорте дизеля, бензолы, толуола, ксилола, смазочных и иных масел (было 31,3 станет 33,1 доллара).